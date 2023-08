Berufsberatung für Schüler So gelingt der gezielte Start ins Berufsleben

Auch Hochschulen bieten meist eine ausführliche Studienberatung an. Sie gehen dabei teils mit Vorträgen, Workshops oder Sprechstunden direkt an die Schulen. Manche Universitäten schicken Talentscouts an Schulen, die ausgesuchte Schüler bei der Entscheidung für Studium oder Ausbildung begleiten sollen. Die RWTH konzentriert sich bei dem seit 2017 laufenden Programm laut Kursten auf Schüler, deren Eltern nicht studiert haben. Bei der RWTH können sich Interessenten auch persönlich am Telefon oder per Videokonferenz informieren lassen. „Wir beraten ergebnisoffen, neutral und natürlich kostenfrei“, unterstreicht Kursten.