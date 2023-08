Berufsberatung für Schüler: So gelingt der gezielte Start ins Berufsleben

Idealerweise gehen Schüler auch deshalb mit dem nötigen Ernst an die Sache, weil sie wissen, wie wichtig Arbeit ist. Suchrow empfiehlt Eltern, den Nachwuchs spätestens ab der Einschulung an ihrem Berufsleben teilhaben lassen und den Job zum integralen Bestandteil des Alltags zu machen. „Kinder orientieren sich in erster Linie an den Eltern und erfahren durch sie, wie sich Arbeit und Beruf auf das Leben in der Familie auswirken“, erläutert der Karrierecoach.