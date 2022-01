Berufsbezogene Impfpflicht Bringt die Impfpflicht in der Pflege den „Pflexit“ des Personals?

Die Jobbörse Indeed widmete sich in einer Sonderauswertung zuletzt Ausschreibungen von Arbeitgebern, die ganz gezielt nach ungeimpftem Personal suchten: Am 24. Januar waren demnach deutschlandweit nur 17 Stellenanzeigen online, „die sich ausdrücklich auch an Ungeimpfte wenden. Fünf der 17 Ausschreibungen stammen von einem Pflegedienst in Nordbayern“, heißt es bei Indeed. Kaum Angebot und kaum Nachfrage also. Das Unternehmen kommt zu dem Schluss: „Die näher rückende Impfpflicht scheint nicht wirklich einen Effekt auf die Jobsuche zu haben.“



Der WirtschaftsWoche liegen andere Zahlen von Stepstone und Indeed exklusiv vor, die ebenfalls keinen Anlass für Panik liefern: Zwar schreiben die Portale seit Jahren im Trend immer mehr Stellen in der Pflege aus. Diesen Anstieg verzeichnen sie jedoch nicht erst seit der Pandemie und nicht erst seit dem Beschluss über die berufsbezogene Impfpflicht: Bei Stepstone schrieben Unternehmen etwa im vergangenen Dezember 88 Prozent mehr Stellen aus als noch zu Zeiten des ersten Lockdowns, im April 2020. Über alle Branchen hinweg lag dieser Wert sogar bei 92 Prozent. Und aktuell sieht das Unternehmen in der Pflege bislang „keinen überproportionalen Anstieg an Jobausschreibungen“.