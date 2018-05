Berufsleben: Wie sich das Bild der „Powerfrau“ wandelt

Eine Frau, ein Vorschlaghammer: In einem Werbespot des Baumarktes Hornbach zerschlägt eine Frau diverse Statuen. Die eine trägt hohe Schuhe in den Händen, eine andere tanzt an einer Stange. Die Protagonistin zerschlägt sie in Gedanken, während sie eine Zimmerwand einschlägt. Der Slogan „Wir haben nie gesagt, dass es einfach ist“ zeigt zweierlei: Einerseits ist es allen Menschen möglich, dieselben Aufgaben zu erledigen und andererseits ist es anstrengend, Frauenklischees zu durchschlagen.