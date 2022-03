Berufswahl Ich stecke im Job fest. Wie finde ich einen Ausweg?

Der dritte Schritt: Fragen Sie Freunde oder gute Kollegen, wo diese Ihre Stärken sehen. Ist es der Mut, mit dem Sie Neues wagen? Ihr Ehrgeiz, mit dem Sie Menschen Lügen strafen, die Ihnen wenig zutrauen? Ist es Ihnen unangenehm andere einzubeziehen, fragen Sie sich selbst ganz unbescheiden: Was konnten Sie schon immer besser als andere? Bei was werden Sie um Rat gefragt? Was fällt Ihnen richtig leicht? Bei was kommen Sie in den Flow? Zum Abschluss malen Sie sich Ihren perfekten Arbeitstag so konkret wie möglich aus: In welcher Umgebung würden Sie arbeiten? Allein oder eher im Team? Mit welchen Menschen? Welche Aufgaben stünden an diesem Tag an? Welche Ihrer Fähigkeiten würden Sie dabei einsetzen?