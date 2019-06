Berufswechsel: Wer richtig umschult, kann gut verdienen

Um es vorwegzunehmen: Das am häufigsten gewählte Berufsfeld ist nicht das, wo die Umschüler hinterher am meisten verdienen. Mit rund 17 Prozent sind Umschulungen im nicht-medizinischen Gesundheitswesen am gefragtesten. Beispielberuf für diesen Bereich ist die Altenpflege. Das Einstiegsgehalt beträgt allerdings nur 28.200 Euro pro Jahr. Hierbei handelt es sich um den Medianwert, das heißt, die Hälfte der Berufstätigen in diesem Bereich verdient weniger, die Hälfte mehr. Die Steigerung mit zunehmenden Berufsjahren fällt gering aus: Um die 3000 Euro pro Jahr sind zusätzlich drin – also 250 Euro pro Monat brutto.