Bewegung im Homeoffice Fitness-Gadgets fürs Homeoffice – Hype oder wirklich sinnvoll?

Balanceboards sind so ausgelegt, dass sie einfach an Stelle eines Bürostuhls oder an einem Stehtisch genutzt werden. Dabei ist ein Vorteil, dass das Board kleiner und handlicher als die meisten Laufbänder und Schreibtischfahrräder ist und daher auch in kleineren Räumen gut genutzt – und verstaut – werden kann. Zudem sind die Boards beinahe geräuschlos, so wird der Nutzer nicht beim Arbeiten gestört.