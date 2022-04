Bewerbung als Chef 500 Bewerbungen? „Manager dürfen sich nicht zu schade sein“

Um die vorzubereiten, veranschlagen Sie in Ihrem Buch drei bis sechs Wochen. Warum so lange?

Die gute Bewerbung fängt im Kopf an. Häufig muss erst einmal an der richtigen Einstellung gearbeitet werden. Ich bin kein unterwürfiger Bittsteller, deswegen mache ich auch keinen Lebenslauf, bei dem ich mich als eierlegende Wollmilchsau verkaufe. Entscheidend sind bei Managern zuallererst die Erfolge, nicht vermeintliche Kompetenzen oder Aus- und Fortbildungen. Ich muss zeigen, was ich bislang in meiner Karriere geschafft habe. Denn diese Erfolge kann ich auch bei meinem neuen Unternehmen realisieren und das interessiert die Entscheider dort. Ein Problem für CEOs ist: Sie müssen oft einen Aufsichtsrat, die Private-Equity-Eigentümer oder den Firmengründer neugierig machen. Das ist sehr viel persönlicher, als wenn sich beispielsweise ein Leiter für die Buchhaltung in einem normierten Verfahren über die Personalabteilung bewirbt.