Bewerbungsgespräch Wie die politische Einstellung die Jobchancen beeinflusst

Geht es nach der Einschätzung der Personaler, dann waren die Bewerber, die sich in der rechtsnationalistischen Partei engagieren, seltener zur Zusammenarbeit bereit als die Bewerber der anderen Parteien. Einen solchen Effekt beobachteten die Forscher für die linken Sozialisten am anderen Ende des Parteienspektrums hingegen nicht. Wer sich bei den Grünen engagierte, galt unter den Personalen im Experiment als besonders extrovertiert, gewissenhaft, gut organisiert und durchsetzungsstark. Letzteres galt auch für die Bewerber der Rechtsnationalisten, wie die Forscher in ihrer Arbeit schrieben. Und wer sich in den Parteien der Mitte – in diesem Fall Sozialdemokraten, Christdemokraten, Liberale – engagierte, dem wurde seltener das Adjektiv „neurotisch“ zugeschrieben, als den Bewerbern an den Rändern des Parteienspektrums.