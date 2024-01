Bewerbungsgespräch: Wie die politische Einstellung die Jobchancen beeinflusst

Wie die Wissenschaftler erwartet hatten, erhielten die republikanischen Kandidaten und die Bewerber ohne politisches Engagement in Texas mehr Rückmeldungen als die Demokraten. In Kalifornien erhielten die Republikaner weniger Rückmeldungen als die Demokraten und die fiktiven Bewerber, die in ihrem Lebenslauf nichts zur politischen Einstellung preisgegeben hatten. Die Bewerber der jeweils „richtigen“ Partei hatten in den Staaten allerdings keine wesentlich höhere Wahrscheinlichkeit, eine Rückmeldung zu erhalten als die Bewerber ohne Parteipräferenz. Arbeitgeber seien Bewerbern mit gegenteiliger politischer Ausrichtung gegenüber also eher abgeneigt, „als dass sie gleichgesinnte Kandidaten bevorzugen“, schlussfolgerten die Forscher. Ihre Ergebnisse deuteten darauf hin, „dass Personen sich manchmal selbst benachteiligen können, wenn sie in ihren Lebensläufen Hinweise auf ihre Parteizugehörigkeit geben“.