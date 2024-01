Beziehungen im Büro Das sollten Sie über Beziehung am Arbeitsplatz wissen

von Anabel Schröter 10. Januar 2024

Beziehungen am Arbeitsplatz sind nichts Ungewöhnliches. Dennoch sollten sich Partner im Büro zurückhalten mit Liebesbekundungen. Bild: imago images Bild:

Das Privatleben hat nichts im Arbeitsalltag zu suchen. Doch manchmal stellt sich die Liebe in den Weg – so auch beim Berliner Bürgermeister Kai Wegner. Was Arbeitnehmer beachten müssen.