Beziehungen im Büro Was verliebte Kollegen beachten müssen

„In den USA gibt es zwar immer wieder Tendenzen, Liebe am Arbeitsplatz zu verbieten. Aber in Deutschland ist erst einmal alles erlaubt, was der Arbeitgeber nicht explizit verbieten darf“, erklärt Axel Pöppel, Fachanwalt für Arbeitsrecht in Hamburg. So spricht hierzulande erst einmal nichts gegen Beziehungen oder Affären am Arbeitsplatz – sofern das Geturtel nicht zu Lasten der Arbeitszeit geht oder sich Kollegen durch den Austausch von Intimitäten belästigt fühlen.