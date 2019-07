Bildung an Gymnasien Es gibt bereits ein Schulfach Wirtschaft – es heißt Sozialwissenschaften

Kommentar von Paula Stamm 06. Juli 2019

Im neuen Schuljahr wird Wirtschaft als Pflichtfach in Gymnasien in NRW eingeführt. Bild: dpa Bild:

In wenigen Wochen startet der Unterricht im Fach Wirtschaft an allen Gymnasien in NRW. Was von der Regierung gut gemeint ist, könnte sich am Ende als wenig durchdacht erweisen.