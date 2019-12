Bis zu 12 Prozent plus In diesen Branchen gab es zuletzt deutlich mehr Geld

Über einen ähnlich starken Anstieg durften sich etwa auch Tarifbeschäftige im Maschinenbau (+11 Prozent), der Herstellung von elektrischen Ausrüstungen (+12 Prozent) oder der Herstellung von Metallerzeugnissen (+11 Prozent) freuen. Insgesamt stiegen die Verdienste im sogenannten Verarbeitenden Gewerbe um fast neun Prozent. „Dieser höchste Anstieg seit Beginn der Zeitreihe im Jahr 2010 ist vor allem auf das in der Metall-Tarifrunde 2018 vereinbarte tarifliche Zusatzgeld zurückzuführen“, heißt es beim Statistischen Bundesamt. Darum geht es konkret: „Im Juli 2019 wurden in der Metall- und Elektroindustrie ein tarifliches Zusatzgeld ('T-Zug') in Höhe von 27,5 Prozent eines Monatsentgeltes sowie eine Einmalzahlung in Höhe von 400 Euro gezahlt.“