Boomer, Millennials und Gen Z Vorurteile am Arbeitsplatz: Haben Boomer zu große Angst vor Neuem?

Viele Unternehmen haben ihre Belegschaft wieder in Vollzeit zurück in die Büros beordert. Lediglich 7 Prozent der Befragten geben an, komplett ortsunabhängig arbeiten zu können. Rund ein Drittel (29 Prozent) muss in Vollzeit ins Büro gehen, während mehr als die Hälfte (57 Prozent) in einem hybriden System arbeitet und flexibler entscheiden kann, ob sie im Büro oder im Home-Office arbeitet.