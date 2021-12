Brückentage 2022 So holen Sie das meiste aus dem Urlaub raus

Chancen, mit geschickter Planung etwas mehr Reisezeit rauszuholen. Dabei geht es zunächst bescheiden los: 2022 beginnt an einem Samstag. Zumindest aber bleibt Arbeitnehmern dann noch der Sonntag, um ohne Urlaubsantrag in Ruhe ins neue Jahr zu starten. In Sachsen-Anhalt, Bayern und Baden-Württemberg eröffnet sich danach schnell die Chance auf ein langes Wochenende. Heilige Drei Könige (6. Januar) ist in diesen Bundesländern am folgenden Donnerstag ein gesetzlicher Feiertag. Mit nur einem Urlaubstag sind also vier freie Tage am Stück drin.