„Das größte Problem der Angestellten ist die meist sehr lange Zeit körperlicher Inaktivität durch ständiges Sitzen. Dieser Risikofaktor führt in erster Linie zu Rücken- und Schulter-Nackenbeschwerden“, beobachtet Ingo Froböse, Professor für Prävention und Rehabilitation im Sport an der Deutschen Sporthochschule in Köln. „Häufig sind eine falsche, einseitige Sitzhaltung oder ein nicht ergonomisch eingerichteter Arbeitsplatz der Grund für Muskelverspannungen in den Schultern, die sich dann in den Nackenbereich ausweiten“, sagt Beate König, Sportwissenschaftlerin und Ernährungsberaterin im Münchner Fitnessverbund.