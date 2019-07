Burnout-Erkrankungen : „Der Druck ist heute viel höher als vor 30 Jahren“

Was unterscheidet einen Burnout von einer Depression?

Es gibt zahlreiche Überschneidungen, was die Symptome anbetrifft: Antriebslosigkeit, Niedergeschlagenheit, ständige Erschöpfung. Allerdings kann sich ein Burnout auch in Angststörungen ausdrücken, was bei Depressionen nicht der Fall ist. Ausgebrannte Menschen sind ständig gereizt, depressive in der Regel nicht. Suizidgedanken und ein vermindertes Selbstwertgefühl wiederum sind typisch für depressive, nicht aber für ausgebrannte Menschen. Die Risikokonstellation, die der Burnout darstellt, kann in Richtung einer Depression gehen, aber auch in Richtung von Angststörungen oder Abhängigkeitserkrankungen. Burnout mit Depression gleichzusetzen, greift deshalb zu kurz.