Causa Reichelt Missbrauch, nur anders

Doch was betriebswirtschaftlich logisch sein mag, ist als moralischer Maßstab haltlos. Deutsche Konzerne sollten entweder zu den Prinzipien des Grundgesetzes stehen und sie auch als Compliance-Maßstab vertreten. Oder sie drängen auf eine gesetzliche Veränderung, um Regeln nach US-Vorbild einführen zu können. Diese aber mittels ihrer finanziellen Potenz über den Umweg diskreter Abfindungsverhandlungen einfach durchzusetzen, lässt sich in einem Wort beschreiben, das auch in der Affäre Reichelt oft verwendet wird: Machtmissbrauch.



