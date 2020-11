Chancen nutzen So machen Sie auch im Homeoffice Karriere

Das Arbeiten von zuhause aus gilt nicht grundsätzlich als Hindernis für den beruflichen Aufstieg. „Der Einfluss von Homeoffice auf die Karriere wird eher überschätzt“, meint Torsten Biemann, Professor für Personalmanagement und Führung an der Universität Mannheim. Studien hätten gezeigt, dass sich zwei bis drei Tage Homeoffice pro Woche nicht negativ auf die Laufbahn oder die Beziehung zum Vorgesetzten auswirken. Das war allerdings vor der Pandemie. „In der jetzigen Situation mit fast 100 Prozent Homeoffice in vielen Bereichen wird es schwieriger“, hat Biemann beobachtet. Trotzdem gelte weiterhin: Unternehmen müssen Führungspositionen besetzen, haben also Bedarf an Beförderungen.