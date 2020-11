Chancen nutzen So machen Sie auch im Homeoffice Karriere

„Ein guter Anlass kann ein abgeschlossenes Projekt sein“, sagt Weinand. Beschäftigte sollten in einem Gespräch oder per E-Mail die Gelegenheit nutzen, um eine Verhandlung anzustoßen – beispielsweise mit dieser Formulierung: „Nachdem wir vergangene Woche das Projekt erfolgreich abgeschlossen haben und insbesondere meine Rolle als Projektleitung einen wichtigen Beitrag zum Erfolg geleistet hat, würde ich gern über meine weiteren Entwicklungsmöglichkeiten im Unternehmen sprechen. Wann hätten Sie in der nächsten Woche Zeit dafür?“