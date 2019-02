Coming-out im Büro „Der offene Umgang aller Menschen sollte im Mittelpunkt stehen“

Ich persönlich möchte auch nicht von einem „Outing“ sprechen, da für mich der selbstbestimmte, angstfreie und offene Umgang aller Menschen im Mittelpunkt steht. Ich bin jetzt seit zwei Jahren bei MagentaPride und in dieser Zeit ist es noch nicht vorgekommen, dass sich jemand wegen Diskriminierung oder gar Mobbing an uns gewendet hat. Wer sich aber zum Coming-out am Arbeitsplatz ausführlich und außerhalb seines Arbeitsplatzes beraten lassen möchte, der kann das über verschiedene Organisationen machen, etwa über die „Prout at Work“-Foundation, mit der wir auch zusammenarbeiten (siehe Checkliste).