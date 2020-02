Corona-Etikette Dann eben per Faustschlag

Zugegeben, im Büro gelten andere Regeln als im Boxring oder auf dem Sportplatz. Aber wann, wenn nicht jetzt, wäre es an der Zeit, mit Konventionen zu brechen? Sich zum Beispiel nicht länger am Abteilungsleiter zu orientieren, sondern an Boxern oder den Spielern amerikanischer Basketball- oder Baseballligen? Warum also die nächste Besprechung nicht mal per Fist Bump beginnen?