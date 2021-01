Corona-Lockdown Ist das ein Appell zum Sozialbetrug?

Zwei von drei Kindern sind damals im Dezember schon nicht mehr in die Kitas von Nordrhein-Westfalen gekommen, nachdem Familienminister Joachim Stamp (FDP) ihren Eltern einen Bettelbrief geschrieben hatte. Da hatten wir es noch gut – in Bayern oder Baden-Württemberg wurden die Kitas einfach komplett geschlossen. Stamp hatte sich in seinem Schreiben mächtig aus dem Fenster gelehnt: „Ich habe im Spätsommer versprochen, die Kitas und die Kindertagespflege nicht wieder landesweit zu schließen. Dabei bleibt es.“ In seinem Brief schlug er implizit eine Art Deal vor: Bitte bringt die Kinder jetzt vor Weihnachten nicht in die Kita, dafür sichere ich euch die Kinderbetreuung langfristig zu. Pustekuchen!