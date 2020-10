Corona oder Erkältung? Wann Sie mit Husten lieber zu Hause bleiben sollten

Internistin Johna rät Risikogruppen, sich in diesem Jahr unbedingt gegen die saisonale Influenza impfen zu lassen. Gegen Erkältungsviren gibt es zwar keine Immunisierung. Aber: „Auch bei den banaleren Erkältungsviren hilft eine gute Hygiene, um die Übertragungswahrscheinlichkeit zu reduzieren“, sagt die Ärztin. „Dazu gehören Niesen in die Ellenbeuge statt in die Hand, Händewaschen mit Seife direkt nach Betreten der häuslichen Wohnung und Papiertaschentücher nach Nutzung direkt wegwerfen.“