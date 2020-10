Corona oder Erkältung? Wann Sie mit Husten lieber zu Hause bleiben sollten

„Ob eine Krankschreibung nötig ist, hängt in jedem Einzelfall mit dem Ausmaß der Beschwerden und dem jeweiligen Arbeitsplatz des Mitarbeiters zusammen“, sagt Susanne Johna, erste Vorsitzende der Ärztegewerkschaft Marburger Bund. „Jemand, der starken Schnupfen hat und wegen häufigem Naseputzen immer wieder die Maske abnehmen muss, sollte eher nicht in einem Bereich arbeiten, in dem Kontakt mit Risikogruppen besteht“, sagt die Oberärztin für Krankenhaushygiene. Als Risikogruppen gelten Menschen ab 60 Jahren, chronisch Kranke, Schwangere sowie Medizin- und Pflegepersonal. Johna erwartet: „Insofern wird die Schwelle für Krankschreibungen in diesem Jahr eher niedriger sein.“