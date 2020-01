Corona-Virus Müssen berufliche Vielflieger in den Risiko-Modus umschalten? 

Die Angst ist groß: Der Corona-Virus hat inzwischen mehr Menschen befallen als der SARS-Erreger vor 17 Jahren. Wie sehr das gerade Vielreisende betrifft, zeigt sich an Szenen am Flughafen in Abu Dhabi in Dubai: „Da gibt es in keiner Apotheke mehr Desinfektionsmittel, Atemmasken sind sowieso ausverkauft und auch das ganze Personal ist mit Masken unterwegs“, beschreibt Alexander Koenig, während er gerade in Abu Dhabi umsteigt. Koenig ist Gründer der Vielflieger-Beratung First Class and More und kennt sich aus mit Risiken bei Geschäftsreisen. Müssen berufliche Vielflieger nun also in den Risiko-Modus umschalten?