Coronaimpfungen Brauchen deutsche Mitarbeiter von Google nun auch eine Spritze?

Von der Impfpflicht, die die Internetkonzerne Google und Facebook für ihre Angestellten angekündigt haben, bleiben die Belegschaften in Deutschland erst einmal ausgenommen. Die Büros von Facebook in Hamburg und Berlin sind seit März 2020 geschlossen und bleiben dies bis auf Weiteres, sagte eine Sprecherin auf Anfrage der WirtschaftsWoche. Google-Chef Sundar Pichai wiederum hatte in einem Blogbeitrag am Mittwoch betont, die Regelung betreffe zunächst die USA, werde in den kommenden Monaten aber auch für andere Regionen gelten, sobald dort Impfungen weithin verfügbar seien. Welche Auswirkungen dies für etwa 2000 Mitarbeiter hat, die Google in Deutschland beschäftigt, wollte eine Sprecherin auf Nachfrage nicht näher ausführen. Facebook beschäftigt in Deutschland 250 Menschen.