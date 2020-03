Coronakrise Lieber krank als Kurzarbeit

von Jacqueline Goebel 28. März 2020

Für Unternehmen wird der hohe Krankenstand zur finanziellen Belastungsprobe. Bild: imago images Bild:

In manchen Branchen schnellt der Krankenstand erschreckend in die Höhe. Unternehmen bringt das in finanzielle Probleme. Sie fordern: Der Staat muss das Krankengeld übernehmen – und Minijobber vor Kurzarbeit schützen.