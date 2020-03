Coronavirus So retten sich Kleinstunternehmen und Solo-Selbstständige

Birgit Damisch betont, sie sei keine Technikexpertin, aber seit die ersten Corona-Fälle in Nordrhein-Westfalen bekannt wurden, tüftelte sie an einer Alternative für ihr Geschäftsmodell. Sie kaufte eine Kamera und ein Mikrofon, streamt die Kurse nun über die Konferenzplattform Zoom in die Wohnzimmer ihrer Kunden. An manchen Kursen würden nun doppelt so viele Yogis teilnehmen. Doch das seien leider nur die Monatskartenbesitzer, klagt Damisch. Neue Zehnerkarten verkauft sie bislang nicht. Wenn das so bleibt, fehlen ihr die Hälfte ihrer Einnahmen. Schätzungsweise acht Wochen könne sie den Betrieb so aufrechterhalten.