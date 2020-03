Coronavirus So retten sich Kleinstunternehmen und Solo-Selbstständige

Gerade freie Theaterproduktionen oder Festivals leben auch von öffentlichen Fördermitteln und Gelder aus Stiftungen. „Die sind aber meist an die Bedingung geknüpft, dass es eine bestimmte Anzahl an Aufführungen gibt oder man eine bestimmte Zahl an Zuschauern erreicht“, erzählt die Berliner Dramaturgin Benduski. Teilweise arbeiten die Schauspieler, Bühnenbildner oder Technikverleiher bereits seit Monaten an Aufführungen, die nun nicht stattfinden – und damit die Bedingungen der Förderer nicht mehr erfüllen können. Im schlimmsten Fall bleiben sie auf ihren Kosten sitzen, im allerschlimmsten Fall müssen sie sogar mit Rückforderungen rechnen. „Von den Förderern kommt derzeit zwar das Signal, wir sollten uns keine Sorgen machen, aber die Unsicherheit bleibt“, sagt Benduski. Dass derzeit alle im Homeoffice sind, mache die Sache nicht leichter. „Du kannst dich gerade nicht mit den Leuten zusammensetzen, um mal in Ruhe über deinen Fall zu reden.“