Daily Punch Verschärft die Regeln beim Elterngeld!

Bei der Unterstützung junger Eltern muss die Antwort lauten: eher nicht. Schon jetzt gewähren viele Arbeitgeber ihren Angestellten ein paar freie Tage, wenn die Frau ein Kind zur Welt bringt. Und das ist genug, kann doch jeder Vater bestätigen: Selten ist man so nutzlos wie in den Wochen direkt nach der Geburt. Die Bedürfnisse des wachsenden, saugenden und spuckenden Wesens richten sich nahezu ausnahmslos an die Mutter. Dass in dieser Zeit trotzdem so viele Väter ihre Urlaubstage nehmen, hat einen einzigen Grund: Es ist eine einzigartige, schöne Zeit. Und damit ziemlich genau das, wofür Urlaubstage da sein sollten.