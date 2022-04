Daten zur Büroauslastung Der Ansturm aufs Büro hat bereits begonnen

Markus Merkle, Chef beim Desksharing-Anbieter Flexopus, erkennt in dem Verhalten seiner Kunden in den letzten Tagen einen eindeutigen Trend: „Die Daten zeigen, dass die Unternehmen ihre Büros wieder verstärkt öffnen“, so der Flexopus-Chef. Die Nutzer von Flexopus verbringen mehr Stunden im Büro als noch vor dem Fall der Homeofficepflicht – im Schnitt 19,6 Prozent. Dafür hat Merkle mit seinen Kollegen den Zeitraum vom 1. bis 15. April 2022 mit dem Zeitraum vom 1. bis 15. März verglichen. Tatsächlich verbrachten die Nutzer also selbst in der Woche vor Ostern – in vielen Bundesländern eine Schulferienwoche – mehr Zeit im Büro als noch Anfang März. Noch in den Tagen unmittelbar nach dem Fall der Homeofficepflicht Mitte März lag der Anstieg der Bürostunden nur um 0,2 Prozent höher. Für die WirtschaftsWoche hat Flexopus die Daten von 500 Unternehmen und rund 100.000 Nutzern aggregiert.