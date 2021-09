Debatte um Impfstatus: Falsch verstandener Datenschutz

Im Hotel, beim Friseur, im Restaurant – an vielen Orten unseres Alltags ist es inzwischen selbstverständlich, seinen Impfnachweis vorzuzeigen. Außer im Büro – so lautet die bislang strenge Auslegung des Datenschutzes. Das ist absurd. Ausgerechnet dort, wo wir uns, außer in Homeoffice-Zeiten, so viel aufhalten wie nirgendwo sonst? Ausgerechnet dort, wo wir uns nun besonders engagieren sollen, um die Wirtschaft nach dem coronabedingten Einbruch neu in Schwung zu bringen?