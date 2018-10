Demografischer Wandel in Unternehmen: „Das tatsächliche Alter spielt für Leistungsfähigkeit und Fehlzeiten keine Rolle“

Zu welchen Schlüssen ist die bisherige Altersforschung denn gekommen?

Zu sehr unterschiedlichen Ergebnissen, die wir auch in der Realität beobachten. Bei den sogenannten älteren Mitarbeitenden 50 plus gibt es große Unterschiede in der Leistungsfähigkeit: Einige wenige entsprechen tatsächlich der gängigen Defizithypothese und bauen in ihrer Leistungsfähigkeit ab. Andere halten ihren Beitrag zum Arbeitsplatz konstant. Und wiederum andere gewinnen an Kompetenz und Motivation. Sie steigern ihre Leistung auch im hohen Alter noch.

Das hat mich zu der Forschungsfrage gebracht, inwiefern Leistungsfähigkeit überhaupt vom Alter oder von ganz anderen Faktoren abhängt.