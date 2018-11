Mit zwei groß angelegten Studien in Deutschland und der Schweiz widerlegen Professor Kunze und seine Forschungsteams die Defizithypothese, dass die Leistung mit dem Alter abnimmt, und ebenso den Zusammenhang zwischen Alter und Fehlzeiten. Vielmehr entscheidend ist, ob Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen aller Altersgruppen sich durchschnittlich jünger oder älter fühlen als sie tatsächlich sind. Das wiederum hängt im Arbeitsleben von den Möglichkeiten zur beruflichen Weiterentwicklung und der emotionalen Bindung an das Unternehmen ab. Beides lässt sich durch eine entsprechende Unternehmenskultur und Management fördern, womit der Unternehmenserfolg den Studienergebnissen zufolge um bis zu 10 Prozent gesteigert werden kann.

