Denkfabrik: Wer soll das alles lesen?

Viertens: Wir brauchen eine Stärkung der Lehre. Volks- und Betriebswirte an Universitäten haben in der Regel Lehrverpflichtungen, besonderes Engagement wird hier jedoch selten belohnt. Neue Publikationen erhöhen dagegen die Reputation und erleichtern das Akquirieren von Forschungsgeldern. Jeder Wissenschaftler ist also gut beraten, so wenig Zeit wie möglich in die Lehre zu investieren. Um diesen Fehlanreiz zu korrigieren, müsste man das Forschungsbudget an die Leistung in der Lehre koppeln.