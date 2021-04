Der Rat der Weisen: Unverhandelbares Gehalt, gibt es das?

Das erwähnte Verhandlungsbuch war meines. Und in dem empfehle ich grundsätzlich bei Gehaltsangeboten nachzufragen! Denn mal ehrlich: Was haben Sie denn zu verlieren, wenn Sie höflich fragen, ob Sie über das Gehalt nochmal reden können? Wenn an der Gehaltshöhe gerade nicht zu rütteln ist, dann versuchen Sie es mit anderen Faktoren, die Ihnen wichtig sind: Umzugskosten, Mitbestimmung bei Aufgaben, Einteilung von Arbeitszeiten, und Ähnlichem.