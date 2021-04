Der Rat der Weisen Wie finde ich die richtige Alternative für meinen Karrierestart?

Es lohnt sich, auch andere Einstiegsmöglichkeiten zu prüfen. Traineestellen sind von Unternehmen konkret geplante Programme, um Nachwuchs für spätere Fach- oder Führungskräftepositionen auszubilden und zu binden. Trainees durchlaufen viele Bereiche eines Unternehmens und arbeiten gezielt mit. Einen solch umfassenden Einblick ins Unternehmen und die verschiedenen Einsatzmöglichkeiten erhalten die wenigsten beim Direkteinstieg. Abhängig von der Größe des Unternehmens sind auch Tätigkeiten in ausländischen Niederlassungen oder Tochtergesellschaften fester Bestandteil eines solchen Programmes. Trainees haben erfahrene Mentoren als feste Ansprechpartner an ihrer Seite und die Traineeships bieten beste Chancen auf eine Übernahme in eine Festanstellung. Je nach Unternehmen dauern Traineeprogramme zwischen sechs und 24 Monaten. Für all jene, die zwar eine grobe Richtung vor Augen haben, sich jedoch noch nicht entscheiden konnten, wie die künftige Stelle konkret aussehen soll, bieten Traineeprogramme wertvolle Entscheidungsimpulse.