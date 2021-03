Der Rat der Weisen Wie komme ich zu dem Gehalt, das ich verdient habe?

Ein Beispiel aus meinem Coaching-Alltag: Eine junge Frau, die in eine Führungsposition aufsteigen soll, verdient zuletzt 65.000 Euro. Für den neuen Posten in der gleichen Firma erhält sie von ihrem Arbeitgeber 77.000 Euro Jahresgehalt geboten. Die Begründung: Sie hätte bisher noch keine Führungserfahrung. Eigentlich ein super Gehaltssprung, oder? Die selbstbewusste Führungskraft in spe ist aber der Meinung, dass sie, gemessen am firmeneigenen Gehaltssystem, mehr verdienen sollte. Also schauen wir gemeinsam in ihren Lebenslauf, besprechen die Verhandlungsstrategie – und tatsächlich handelt sie für die neue Position 83.000 Euro als Startgehalt heraus.