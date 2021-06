Desksharing So endet die Rückkehr ins Büro nicht im Chaos

Wenn ab diesem Donnerstag mit dem Ende der Homeoffice-Pflicht wieder mehr Beschäftigte in die Büros strömen, könnte sich vieles schnell vertraut anfühlen: der eigene Schreibtisch, die eingerahmten Selfies aus dem Urlaub und die grellen Post-its am Rand des Monitors, die einen daran erinnern, was man in einer Zeit vor dem pandemiebedingten Homeoffice-Siegeszug noch so dringend erledigen wollte. Bloß: Vielerorts wird von diesen Bürofossilen gar nicht mehr viel übrig sein. Plötzlich sollen sich die Mitarbeiter beim sogenannten Desksharing einen Tisch teilen und selbst entscheiden, wo sie sitzen wollen. Das klingt effizient, wollen doch viele Firmen ihre Mitarbeiter nun mehrere Tage pro Woche ins Homeoffice lassen.