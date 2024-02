Deutschland Projekt zur Vier-Tage-Woche startet: „Es gab schon viele Sorgen“

„Es gab schon viele Sorgen, ob man die jetzige Arbeit auch in vier Tagen schaffen wird oder auch, ob man mehr Geld ausgeben wird, wenn man ständig freitags freihat“, erzählt Nölker. In einer Arbeitsgruppe sei über viele Ideen zur konkreten Umsetzung diskutiert worden. Alle Mitarbeiter hätten viel Bedenkzeit bekommen. In einer anonymen Abstimmung habe sich das Team letztlich klar für den Versuch ausgesprochen. „Die Mitarbeiter hatten am Ende ein großes Interesse, es zumindest mal zu probieren“, sagt Nölker.