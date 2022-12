Deutschland verliert im Expat-Ranking Warum ausländische Spitzenkräfte keine Lust auf Deutschland haben

Jason Brown kennt das Expat-Leben gut. Der Schotte, der eigentlich anders heißt, arbeitet gerade in Texas. Zuvor war er in Katar tätig, und in Köln. Deutschland hat er nach fünf Jahren verlassen. Die hohen Steuern in Deutschland fallen ihm direkt ein, wenn man ihn nach seinen Erfahrungen fragt: viel mehr Abgaben als in den anderen Ländern. Brown, der als Lehrer arbeitet, erinnert sich, dass es schwierig war, eine kleine Wohnung zu finden. Und es dauerte mehrere Wochen, bis er zuhause Internet hatte. Der Techniker: unfreundlich. Für seinen ersten Ikea-Besuch musste er sich Bargeld borgen, er bekam erst keine Kreditkarte.