Die beliebtesten Arbeitgeber bei jungen Berufstätigen Geld ist (nicht) alles

Selbst unter Informatikern sind die Automobilkonzerne laut Ranking gern gesehene Arbeitgeber: Nach Google auf dem ersten Platz folgt zunächst Microsoft. Danach haben sich aber BMW und Audi vor den Softwarekonzern SAP geschoben. Naturwissenschaftler zieht es dagegen eher in die Chemiebranche: Als Erstes nennen sie Bayer, gefolgt von Roche, BASF, Novartis – und an fünfter Stelle den öffentlichen Forschungsträger Fraunhofer-Gesellschaft.



Grundsätzlich könnte die Botschaft an Unternehmen also lauten: Hauptsache ihr zahlt viel, dann kommen die begehrten Fachkräfte schon von selbst. Doch so einfach ist es auch wieder nicht, wie Tina Smetana weiß. „Wer zwei Firmen zur Auswahl hat und nur das Gehalt kennt, entscheidet sich für das bessere Gehalt“, sagt sie. Diesen Effekt könne man aber abfangen, indem man andere Dinge in den Vordergrund der Arbeitgebermarke rücke. „Wenn ich als Bewerberin weiß, dass ich flexible Arbeitszeiten und regelmäßige Weiterbildungen bekomme, kann das den entscheidenden Unterschied machen“, sagt Smetana, „Wenn ich das nicht weiß, erhält das Gehalt eine größere Bedeutung.“