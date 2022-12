Die ersten sechs Monate Deshalb kündigen immer mehr Menschen in der Probezeit

Aber nicht nur fehlende Ausstattung macht neuen Mitarbeitern so zu schaffen, dass sie umgehend kündigen. Insbesondere zwischenmenschlich hapert es häufig bei der Einarbeitung – und damit ausgerechnet in einer Phase, in der sich die Neulinge ohnehin auf für sie unsicherem Terrain bewegen. „Die menschliche Seite ist fundamental“, unterstreicht Heese. 60 Prozent der Bewerber fänden es wichtig, am ersten Tag ihre neuen Kollegen kennenzulernen. 90 Prozent würden sich von dem Vorgesetzten in der Onboardingphase regelmäßig Feedback zu ihrer Arbeit wünschen. Aber nur jeder Zweite habe das dann tatsächlich erhalten.



