Gute Argumente gut vortragen. Das wäre allerdings zu wenig. Was von Rednerinnen und Rednern oft übergangen wird, ist ein wichtiger Schritt vorab. Nämlich die Antwort auf die Frage: Wie tickt mein Gegenüber? Denn je nach Perspektive auf die Sache, um die es geht, überzeugen unterschiedliche Argumente unterschiedlich gut. Es geht also darum, sich in die Gedankenwelt der Anderen hineinzudenken. Mit der Frage: Welche Argumente ziehen bei denen am besten?