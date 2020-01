Die vergessenen Mitarbeiter „Unternehmen übersehen, was in Midlifern steckt“

Nachvollziehbar.

Wir erwarten ja auch von uns, angekommen zu sein: ‚Du bist doch jetzt Abteilungsleiter oder Ressortleiterin, es ist doch alles gut‘ – da rauszukommen und anzuerkennen, dass die Lebensmitte nicht nur Erntezeit dessen ist, was man gesät hat. Das ist das überraschende, was uns nicht beigebracht wurde. Es wird uns nicht mit 20 gesagt, dass auch noch eine Zeit kommt, in der man den bisherigen Weg bilanzieren und weiterentwickeln will.



Nochmal: Wie kann da ein Arbeitgeber helfen?

Im nächsten Schritt muss der Betroffene sich natürlich erst einmal äußern. Zum Beispiel: „Ich will mich verändern, weiß aber nicht genau, wie.“ Das setzt Vertrauen in den Arbeitgeber voraus. Eine gute Führungskraft hat die Aufgabe, das Potential solcher Mitarbeiter bestmöglich weiterzuentwickeln, damit diese nicht innerlich „grau“ werden, sondern bis spät in die Sechziger mit Kraft und Freude zur Arbeit kommen.