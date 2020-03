Wo bleibt das Geld aus dem „DigitalPakt Schule“?

Das Geld kommt in vielen Schulen bisher nicht an. Oft werden dafür die Bundesländer verantwortlich gemacht. Manchmal hängt es aber auch an den Schulträgern, den Kommunen. Einige Schulträger möchten das Geld aus dem Digitalpakt komplett in den WLAN-Ausbau stecken, da kann die Schule dann keinen Antrag für weitere Anschaffungen stellen. Damit Geld fließt, muss nun jede Schule ihr eigenes pädagogisches Medienkonzept erstellen und einreichen. So wird vermieden, dass es eine Standardlösung gibt, mit der dann wieder nicht alle zufrieden sind. Der Nachteil: Jede Schule muss ihr eigenes Süppchen kochen und irgendwie Zeit schaffen, sodass die Lehrer dieses Konzept schreiben können.