Genau an dieser Stelle wäre ich sehr gespannt, an wen Sie denken. In der Regel kommen die Vorbilder von Kindern und Jugendlichen nämlich aus den Bereichen Sport, Musik oder TV – eher selten aus Wirtschaft, Politik und Wissenschaft. Und nein, Daniel Düsentrieb lasse ich an dieser Stelle nicht gelten. Vorbilder spielen eine zentrale Rolle bei der Ausgestaltung der Karriere eines jungen Berufstätigen. Sie sind sogar besonders wichtig, wenn Sie einer unterrepräsentierten Gruppe angehören, für die eine mangelnde Vertretung am Arbeitsplatz dazu führen kann, dass diese sich isoliert fühlen und es ihnen an Selbstvertrauen mangelt. Vorbilder können denjenigen, die gerade erst ins Berufsleben einsteigen, helfen, an ihre eigenen Fähigkeiten zu glauben. If you can see it, you can be it.