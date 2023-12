Wie können wir zeitaktuelle Themen wie KI besser in das Bildungssystem integrieren?

Unser Bildungssystem ist nicht dafür geschaffen, besonders praxisnah oder zeitaktuell zu sein. Als Eltern sind wir Vorbilder für unsere Kinder. Die Kinder lernen eher aus dem, was wir tun. Und nicht so sehr aus dem, was wir sagen. Unsere Bildungseinrichtungen können zeigen, inwiefern sie selbst lernfähig sind, und den Schüler:innen dabei ein Vorbild sein. Beim Thema „Programmieren an Schulen“ habe ich gelernt: Es liegt an den Lehrer:innen und Schulleitungen, wie gut die Angebote der Schulen sind. Vom System können wir nicht viel erwarten.